Wiederholungstäter : Mordanklage nach 25 Jahren - 70-Jähriger gefasst

Ein Schild weist an einer Fassade auf das Landgericht Stuttgart hin. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart 25 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Baden-Württemberg kommt die Tat nun vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhob Anklage gegen einen 70-jährigen Mann. Er soll im Juli 1995 eine 35-Jährige in Sindelfingen anlasslos erstochen haben.

Die Frau war auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeit überfallen und mit zahlreichen Messerstichen getötet worden. Eine Sonderkommission ermittelte damals monatelang ohne Erfolg.

Der heute 70-Jährige wurde bereits kurz nach der Tat überprüft, weil sein Auto in der Nähe des Tatorts gesehen wurde. Ein Tatverdacht ließ sich damals jedoch nicht erhärten. Bei einer regelmäßigen Wiederholungsüberprüfung wurde 2018 eine einst am Körper des Opfers gesicherte DNA-Mischspur erneut untersucht. Dadurch rückte der 70-Jährige in den Fokus der Ermittlungen. Er wurde im Februar 2020 festgenommen.

Der Mann hatte zwischenzeitlich in Hamburg eine mehrjährige Haftstrafe wegen eines weiteren Tötungsdelikts und einer Erpressung verbüßt. Er wurde in einer Schrebergartensiedlung in Hamburg ausfindig gemacht.

(juw/AFP)