Abstimmung mit Seltenheitswert: Bürger entscheiden über Einführung von Straßennamen

Hilgermissen Es klingt irgendwie skurril. Eine Gemeinde in Niedersachsen hat keine Straßennamen, sondern nur Hausnummern. Jetzt dürfen die Bürger über Straßennamen abstimmen.

So etwas dürfte es nicht so oft in Deutschland geben: Über die Einführung von Straßennamen können am Sonntag (8.00 Uhr) knapp 1900 Menschen im niedersächsischen Hilgermissen abstimmen.