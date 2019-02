Mobbingvorwürfe erhoben: Mutmaßlicher Suizid von Elfjähriger in Berlin löst Bestürzung aus

Berlin In Berlin hat sich ein elfjähriges Mädchen mutmaßlich das Leben genommen, weil es in der Schule gemobbt wurde. Die Politik ist entsetzt und verspricht rasche Aufklärung.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich erschüttert über den Fall eines elfjährigen Mädchens gezeigt, das sich vermutlich aufgrund von Mobbing an ihrer Grundschule selbst das Leben nahm. "Ich bin betroffen vom Tod der Schülerin", sagte Müller dem "Tagesspiegel" am Samstag. "Die Schulverwaltung wird das genau prüfen."

Das Mädchen ging laut " Tagesspiegel " in eine Schule im Bezirk Reinickendorf. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte dem Blatt: "Ich nehme alle Vorwürfe sehr ernst, und wir werden den Fall, wie andere Trauerfälle auch, umfassend aufarbeiten." Gewalt- und Krisenpsychologen seien in die Schule geschickt worden, um mit den Lehrern Trauermöglichkeiten auszuarbeiten.

Um gegen Mobbing vorzugehen, will Scheeres dem Bericht zufolge sogenannte "Respekt Coaches" an die Schulen schicken. Das Projekt sei vom Bundesfamilienministerium gestartet worden und werde mit 23 Millionen Euro gefördert. Es soll neben Prävention gegen Mobbing auch politischer Radikalisierung vorbeugen.

Am vergangenen Dienstag seien Schule und Schulaufsicht von den Eltern über den Tod des Kindes informiert worden, sagte die Sprecherin. Daraufhin habe die Schule am Donnerstag einen Elternbrief verschickt und die Senatsbildungsverwaltung die Einrichtung mit Schulpsychologen für solche Notfälle unterstützt. Einen Tag später habe dann die Schulleitung mit den Eltern über Möglichkeiten der Trauer gesprochen. Am Samstagabend sollte es nach Angaben der Sprecherin eine Mahnwache an der Schule geben.