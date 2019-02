Genitalverstümmelung: Kinderhilfswerk warnt vor zunehmender Bedrohung in Deutschland

Berlin Es gebe eine zunehmende Bedrohung durch Genitalverstümmelung für Frauen und Mädchen in Deutschland. Wegen der globalen Migration sei diese menschenrechtsverletzende Tradition auch in Europa angekommen, erklärte das internationale Kinderhilfswerk Plan International.

Deutschland zähle zu den europäischen Ländern mit besonders hohem Anteil an weiblichen Flüchtlingen aus Staaten in Afrika und dem Nahen Osten, in denen Genitalverstümmelung praktiziert werde, so das Hilfswerk anlässlich des UN-Tags gegen weibliche Genitalverstümmelung an diesem Mittwoch.