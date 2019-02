In Baden-Württemberg: Reizgas in vollbesetztem Fastnachtszelt versprüht - 37 Menschen verletzt

Winterlingen In einem vollbesetzten Festzelt hat ein Unbekannter im baden-württembergischen Winterlingen Reizgas versprüht. Von dem

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend während einer Fastnachtsfeier, an der rund 2500 Menschen teilnahmen, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, 34 weitere wurden mit Reizungen an Hals, Nase und Augen vor Ort behandelt.