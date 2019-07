Sie schlief neben ihrem Ehemann : Mann schleicht sich in Hamburger Wohnung und berührt Frau sexuell

Hamburg Ein Unbekannter ist nachts in eine Erdgeschosswohnung in Hamburg eingebrochen und hat eine Frau sexuell berührt – während sie neben ihrem Ehemann schlief. Nicht der einzige Fall in nur einer Nacht.

Als die 46-Jährige wach wurde und den Fremden bemerkte, habe dieser die Flucht ergriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei über ein gekipptes Fenster in die Wohnung gelangt.

Keine Stunde später wurde den Angaben zufolge nur wenige hundert Meter entfernt eine zweite Frau wegen eines fremden Mannes in ihrem Schlafzimmer wach. Er habe am Fußende des Betts gestanden, als sie mit ihrem Lebensgefährten im Bett lag. Auch hier hatte der Unbekannte sich über ein gekipptes Fenster Zutritt verschafft - und flüchtete ebenfalls sofort, als die Frau ihn bemerkte.

Obwohl beide Frauen teils unterschiedliche Täterbeschreibungen abgegeben haben, geht die Polizei davon aus, dass es sich um denselben Mann handelt.

(lukra/dpa)