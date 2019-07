„Jotus karllagerfeldi“ : Spinne wird nach Karl Lagerfeld benannt

Hamburg Eine neu entdeckte Spinne wird nach dem verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld benannt. „Jotus karllagerfeldi“ aus Australien habe die Wissenschaftler an den Modestil Lagerfelds erinnert.

Im Vergleich zu anderen Jotus-Spinnen mit ihren meist knalligen Rot- und Blautönen sind Beine und Tastorgane von „Jotus karllagerfeldi“ schwarz und weiß. „Das Tier erinnerte uns von den Farben her an den reduzierten Stil Karl Lagerfelds“, sagte Harms. „Die schwarzen Beinglieder assoziierten wir zum Beispiel mit den Handschuhen, die er immer trug, und die riesigen schwarzen Augen mit seiner Brille.“ Da die Erstbeschreibung international mit dem Recht der Namensgebung verknüpft ist, kam dem Team der Gedanke an den Hamburger Modeschöpfer.