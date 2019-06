Auto-Turm von Dörpstedt: Lustig, geht aber nicht....

Dörpstedt Aus der Reihe: Sieht lustig aus, geht aber nicht: In Schleswig-Holstein sucht die Polizei nach Zeugen, die "Künstler" beim Aufstellen dieses recht ungewöhnlichen Turms beobachtet haben.

Unbekannte hatten einen Kleinwagen an einer Kreuzung bei Dörpstedt auf 13 übereinander gestapelte Holzpaletten gestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stammten der Wagen und die Paletten von einem nahe gelegenen Hof. Sie wurden wohl mit einem Gabelstapler bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Straße aufgebaut.