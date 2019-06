Cottbuser Staatsanwaltschaft ermittelt : Mann attackiert Arbeitsagentur-Mitarbeiterin mit Messer

Cottbus Das Sicherheitspersonal hat den 38-Jährigen schließlich überwältigt. Die Frau wurde nicht lebensbedrohlich verletzt, aber trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln.

In Cottbus hat ein Mann eine Mitarbeiterin der örtlichen Arbeitsagentur mit einem Messer angegriffen. Der 38-Jährige habe die Frau am Freitagvormittag zunächst bedroht und dann mit dem Messer verletzt, teilte die Polizei in der brandenburgischen Stadt mit.