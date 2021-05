Staatsanwaltschaft Frankfurt : Ermittlungen gehen auch nach Festnahme im Fall „NSU 2.0“ weiter

Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift «Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0». Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Viele Hypothesen, viele ungeklärte Fragen: Mit der Festnahme eines Verdächtigen sind die „NSU 2.0“-Ermittlungen noch lange nicht abgeschlossen. Auch die Opfer der Drohungen drängen auf Antworten.

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Verfassers der „NSU 2.0“-Drohschreiben sind die Ermittlungen nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft keineswegs abgeschlossen. „Es gibt weitere offene Fragen“, betonte Albrecht Schreiber, der Leiter der Behörde, am Mittwoch bei der Vorstellung der bisherigen Erkenntnisse. Dabei gehe es insbesondere um die Frage, wie der am Montagabend festgenommene 53 Jahre alte Mann aus Berlin sich die Daten mit den Adressen seiner Opfer verschafft habe. Auch ob er eventuell Helfer oder Mittäter gehabt habe, müsse untersucht werden: „Wir sind nicht am Ende.“