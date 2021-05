Polizei sucht Zeugen : Wohnungseinbruch in Stürzelberg

In ein Haus in Stürzelberg wurde eingebrochen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Dormagen Die Dormagener Polizei sucht nach Zeugen. Am Dienstag, den 4. Mai, kam es in zwischen 11.25 Uhr und 13.45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Bahnstraße in Dormagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich laut Polizei Zutritt durch das Aufhebeln eines Fensters und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)