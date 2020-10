Studie : Sexuelle Gewalt im Bistum Mainz viel größer als gedacht

Mainz Das Ausmaß sexueller Gewalt im Bistum Mainz ist laut einer Studie weitaus größer als bislang gedacht. Nach erneuter Prüfung von Daten und Dokumenten, ist von 422 Opfern auszugehen - nicht von 169. Auch die Zahl der Tärer ist deutlich höher.

Das Ausmaß sexueller Gewalt im Bistum Mainz ist laut einer Studie weitaus größer als bislang gedacht. Nach persönlichen Kontakten und intensiver Prüfung von Dokumenten und Archivdaten geht der mit der Untersuchung beauftragte Rechtsanwalt Ulrich Weber „Stand heute von 273 Beschuldigten und 422 Betroffenen aus“. Diese in einem am Mittwoch in einem Zwischenbericht veröffentlichte Zahl ist weitaus höher als das Ergebnis der enger gefassten sogenannten MHG-Studie aus dem Jahr 2018 zur sexuellen Gewalt in der katholischen Kirche. Sie hatte für das Bistum Mainz 53 Täter und 169 Opfer ermittelt.