Lebenslange Freiheitsstrafe : Verlobter im Fall Maria Baumer wegen Mordes verurteilt

Regensburg Vor acht Jahren wurde die Frau ermordet, jetzt hat das Landgericht Regensburg ein Urteil gesprochen: Es sprach den 36-jährigen Verlobte schuldig.

Acht Jahre nach dem gewaltsamen Tod Maria Baumers ist das Urteil vor dem Landgericht Regensburg gesprochen: Der Verlobte der 26-Jährigen ist am Dienstag wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Richter sind davon überzeugt, dass der 36-Jährige für eine Beziehung mit einer Patientin frei sein wollte. Heimtückisch und aus niederen Beweggründen tötete der Krankenpfleger demnach seine Verlobte in der Nacht zum 25. Mai 2012 mit Medikamenten und vergrub die Leiche in einem Wald. Danach erschuf der Mann geradezu „lustvoll“, wie es Vorsitzender Richter Michael Hammer formulierte, ein Lügengebilde, um die Angehörigen zu täuschen.