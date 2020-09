Angebote für Frauen : Rhein-Kreis unterstützt Einrichtung mit 167.000 Euro

Neuss Sie beraten Frauen und Mädchen in Krisensituationen: Geschäftsführerin Janne Gronen und ihr Team der Frauenberatungsstelle vom Verein „Frauen helfen Frauen“ sind immer dann Ansprechpartnerinnen, wenn Frauen Hilfe brauchen.

Unterstützt wird die Arbeit bereits seit 1983 auch vom Rhein-Kreis. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke war jetzt zu Besuch in der Neusser Einrichtung und informierte sich über die Fallzahlen von 2019. 897 Frauen waren in die Frauenberatungsstelle gekommen, davon waren 540 von Gewalt betroffen. Sie nutzten das Angebot zu einmaligen oder mehrmaligen Informations- oder Beratungsgesprächen. Gewalterfahrungen machen den weitaus größten Bereich der Beratungsleistungen aus, aber auch Themen wie Beruf, Gesundheit, Erziehung oder Partnerschaftsprobleme. Die Arbeit der Beratungsstelle hat der Rhein-Kreis im vergangenen Jahr mit rund 166.000 Euro gefördert. „Die Beratungsstelle ist hoch ausgelastet, und das Team leistet hervorragende Arbeit, die vielen Menschen im Kreis zu Gute kommt“, sagte Petrauschke. Auch für 2020 könne der Trägerverein mit der Unterstützung des Kreises rechnen. Dazu sei bereits ein Förderzuschuss von 167.000 Euro vorgesehen. „Damit setzen wir unsere gute Zusammenarbeit fort und geben der Einrichtung Planungssicherheit“, so der Landrat.