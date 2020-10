Autobahn bei Osnabrück gesperrt : Transporter gerät unter Lkw - fünf Tote auf A1

Wildeshausen Ein Transporter kracht auf der A1 von hinten in einen Sattelzug und wird zerquetscht. Fünf Tote bergen die Einsatzkräfte aus dem Wrack. Der Transporter war wahrscheinlich ungebremst in den langsam fahrenden Lkw geprallt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Toten ist es auf der A1 im Kreis Oldenburg gekommen. In der Nacht zum Mittwoch sei ein in Richtung Osnabrück fahrender Transporter zwischen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West auf einen Sattelzug aufgefahren und unter den Lastwagen geraten, sagte ein Sprecher der niedersächsischen Polizei am frühen Mittwochmorgen. Fünf Insassen des Transporters mit polnischem Kennzeichen seien ums Leben gekommen.