Diözesanversammlung in Wegberg : Pfadfinder von St. Georg tagen wegen Corona im Forum

Diözesanversammlung in Wegberg

Wegen der Corona-Pandemie fand die Diözesanversammlung der Pfadfinder erstmals nicht im Haus Sankt Georg in Watern, sondern im Forum Wegberg statt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie mussten die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) aus dem Diözesanverband Aachen ihre Versammlung vom Haus Sankt Georg in Watern ins Forum Wegberg verlegen.

Die DPSG ist mit 7000 Mitgliedern und 35.000 Ehemaligen der größte Pfadfinderverband im Bistum Aachen. Die Mitglieder engagieren sich in 85 Ortsgruppen. Die Arbeitsgemeinschaft „Pfadfinden Queer gedacht“ wurde 2017 gegründet. Sie hatte den Auftrag herauszufinden, ob und wie weit „Sexuelle Vielfalt“ ein Thema im Diözesanverband Aachen ist. Die Ergebnisse der Umfrage waren nach Angaben der DPSG eindeutig: Von 360 Umfrageteilnehmenden gaben 90 Prozent an, dass man sich mehr Sichtbarkeit im Verband wünsche. Die Diözesanversammlung hat einstimmig beschlossen, dass die Gruppe an diesem Thema weiter arbeiten soll.