Medienbericht : Angreifer von Hamburg absolvierte Bundeswehr-Ausbildung

Hamburg Am Sonntag hat ein Mann vor einer Hamburger Synagoge einen jüdischen Studenten schwer verletzt. Ermittlern war danach seine Jacke ins Auge gesprungen. Nun bestätigt sich: Der Verdächtige war einmal bei der Bundeswehr.

Der Mann, der am Sonntag in Hamburg einen jüdischen Studenten attackiert und schwer verletzt haben soll, wurde laut einem Medienbericht bei der Bundeswehr ausgebildet. Wie der "Spiegel" am Montag berichtete, absolvierte der 29-jährige Tatverdächtige nach einem freiwilligen Wehrdienst eine dreimonatige Grundausbildung an der Waffe. Später wurde er demnach als Sanitäter eingesetzt.