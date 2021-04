Bluttat in Haan : Mord an der Alleestraße: Tatverdächtiger in Untersuchungs-Haft

Einsatzfahrzeuge vor den Häusern Alleestraße 11 bis 11b. Foto: Patrick Schüller

HAAN Nach der Tötung einer 64-Jährigen ist ihre schwer verletzte Mutter (84) außer Lebensgefahr. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei dauern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sad) Die 84-jährige Frau, die am Freitag in einer Wohnung an der Alleestraße in Haan schwer verletzt worden war, befindet sich außer Lebensgefahr. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Diane Dulischewski, Pressesprecherin der Polizei im Kreis Mettmann. Ein 45 Jahre alter Mann, den die Polizei noch am frühen Freitagabend in Hilden festnehmen konnte, steht unter dem dringenden Tatverdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin (64) und deren Mutter (84) im Streit mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Die 64-jährige Frau kam dabei ums Leben, die 84-Jährige wurde per Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Laut Polizeisprecherin Dulischewski laufen umfangreiche Ermittlungen. So vermute die Polizei einen persönlichen Hintergrund, zweifelsfrei geklärt sei das Motiv allerdings noch nicht. „Das befindet sich derzeit in Klärung“, sagt die Sprecherin. Es folgen intensive Zeugenbefragungen und die Sicherung der Spuren von der Tat am Freitag.

Der Tatverdächtige werde Dulischewski zufolge mindestens bis zum nächsten Haftprüfungstermin in Untersuchungshaft bleiben, eher länger, dies obliege jedoch der Entscheidung des Haftrichters, informiert sie. Weitere Auskünfte könne die Polizei derzeit noch nicht geben, da weitere Details der Tat Gegenstand der Ermittlungen seien. „Diese werden nach einem solchen Fall natürlich noch andauern“, sagt die Polizeisprecherin.