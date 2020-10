Nach Angriff auf Synagoge : Antisemitischer Angreifer in psychiatrischer Behandlung

Hamburg Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge befindet sich der Angreifer in psychiatrischer Behandlung. Laut Staatsanwaltschaft Hamburg gibt es Hinweise auf eine psychische Krankheit.

Die Stimmung unter den Gemeindemitgliedern ist nach den Worten Stricharz' „gefasst“, aber auch „ernüchtert“. Man sei bisher davon ausgegangen, dass die Schutzmaßnahmen in Hamburg greifen müssten. „Es hätte nicht so weit kommen dürfen.“ Es könne nicht sein, dass jüdische Gemeindemitglieder nicht einmal mehr vor der Synagoge eine Kippa tragen dürften. Eine Ernüchterung sei es auch für viele, die geglaubt hatten, in Hamburg seien sie vor Anschlägen sicher.

Der Deutsche mit kasachischen Wurzeln hatte eine Meldeanschrift in Berlin, wohnte aber zuletzt in Hamburg-Langenhorn in einer Einrichtung von „Fördern und Wohnen“. In Berlin lebte er dem „Spiegel“ zufolge nach seiner Bundeswehrzeit in einer separaten Unterkunft für wohnungslose Männer. Im November 2019 habe die Einrichtung den sozialpsychiatrischen Dienst eingeschaltet, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Noch in der Nacht zu Montag war die Wohnung in Langenhorn durchsucht und Datenträger beschlagnahmt worden.