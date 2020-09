Erinnerung an Anschlag : Jüdische Gemeinde Halle begeht Jom Kippur

Halle Knapp ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle hat sich die jüdische Gemeinde am Montag zu Gebeten anlässlich des Feiertages Jom Kippur getroffen. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff war bei der Zeremonie dabei.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war bei der Zeremonie der jüdischen Gemeinde in Halle dabei. Er appellierte an alle Menschen, zusammenzustehen und solidarisch zu sein. Jüdisches Leben gehöre zur Gesellschaft und sei eine Bereicherung.

Der jüdische Buß- und Versöhnungstag Jom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag und dauert in diesem Jahr von Sonntag- bis Montagabend. 2019 hatte der schwer bewaffnete Rechtsextremist Stephan B. an Jom Kippur versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Dönerimbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Deutsche mehrere Menschen teils sehr schwer. Gegen ihn läuft am Oberlandesgericht Naumburg der Prozess.