Auf dem Parkdeck Gas gegeben : 85-Jähriger rast mit Auto in Hamburger Kaufhaus

Ein Mann ist am Dienstag mit seinem Auto in ein Hamburger Einkaufszentrum gefahren. Foto: dpa/-

Hamburg Schreckmoment in Hamburg: Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Auto in ein Einkaufszentrum gefahren. Das Auto kam an einer Rolltreppe zum Stillstand.

Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Hamburg in ein Kaufhaus gefahren. Nach Angaben der Polizei beschleunigte sein Wagen auf dem Parkdeck des Alster-Einkaufszentrums aus ungeklärten Gründen, raste einige Eingangsstufen hinauf und fuhr durch die Glasfassade in die Verkaufsfläche des Kaufhauses. Der Fahrer und eine Passantin erlitten einen Schock.

Beide wurden medizinisch betreut, blieben ansonsten aber unverletzt. Das Auto kam an einer Rolltreppe zum Stillstand. Weil es durch die Öffnung in das tiefer liegende Stockwerk zu stürzen drohte, mussten Feuerwehrleute es stabilisieren.

Danach wurde es geborgen und für weitere Untersuchungen von der Polizei beschlagnahmt. Die Ursache für den Unfall war unklar, der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun.

(mja/AFP)