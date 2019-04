Streit um Bestellung : Imbiss-Bedienung wirft 22-Jähriger Teller mit Pommes ins Gesicht

Müllheim Im baden-württembergischen Müllheim ist ein Streit um Essen eskaliert. Eine 22-Jährige wurde verletzt, als ihr die Bedienung einer Gaststätte einen Teller heiße Pommes ins Gesicht schleuderte.

Im Streit um ein bestelltes Essen hat eine Bedienung in einer Gaststätte in Baden-Württemberg einer 22-Jährigen heiße Pommes frites samt Ketchup und Teller ins Gesicht geworfen. Die junge Frau wurde beim Vorfall in Müllheim bei Freiburg verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.