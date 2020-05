Rückenwind für Lockerungskurs in NRW : Kinderärzte sprechen sich gegen pauschales Verbot von Präsenzunterricht aus

Köln Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte mit Sitz in Köln fordert die Öffnung aller Schulen in Deutschland. Kinder ab dem zehnten Lebensjahr seien in der Lage, die nötigen Hygienemaßnahmen umzusetzen.

„Schulöffnungen sind aus medizinischer Sicht kein Pandemie-Risiko“, erklärte Fischbach. „Aus wissenschaftlicher Sicht ist es unstrittig, dass insbesondere jüngere Kinder bis zehn Jahre nur sehr selten schwer an COVID-19 erkranken.“ In über 80 Prozent der Fälle seien sie nachweislich von Erwachsenen angesteckt worden, steckten selbst aber nur selten Erwachsene an. Jenseits des zehnten Geburtstages seien Kinder in der Regel in der Lage, Hygienemaßnahmen umzusetzen. Daher sollten alle Schulen in Deutschland so schnell wie möglich öffnen.