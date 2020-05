Staatseinstieg bei Lufthansa : Wo bleibt ein strenges Klimaschutz-Konzept für die Lufthansa?

Meinung Berlin Die Lufthansa verliert seit Beginn der Corona-Beschränkungen stündlich eine Million Euro. Ohne die Hilfe des Bundes, das war bereits in den vergangenen Wochen absehbar, wird sie den Shutdown nicht überleben. Dennoch sollte der Staat seine Hilfe stärker an Klimaschutzbedingungen knüpfen.

Neun Milliarden Euro braucht die Lufthansa vom Steuerzahler bis Jahresende – und die sollen nach Plänen des Bundesfinanzministeriums in Kürze fließen. Der Einstieg wird nötig, weil die Fluglinie weit überwiegend in nationaler Hand bleiben sollte. Zwar verlöre die Lufthansa alle Start- und Landerechte, wenn sie mehrheitlich in ausländischem Besitz wäre. Das ist jetzt schon geltendes Recht. Doch sollte der Staat auch den Einfluss ausländischer Minderheitsgesellschaften nicht zu groß werden lassen, weil sich der Konzern dadurch weniger nach deutschem Interesse lenken ließe.