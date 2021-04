Forderung nach schneller Notbremse : Marburger Bund warnt vor Triage in Kliniken

Berlin Im Kabinett wurde gestern eine bundesweit einheitliche Notbremse beschlossen, doch bis die auch im Bundestag genehmigt wird, könnte es noch dauern. Zu lange, wie der Ärzteverband warnt und fordert eine sofortige Notbremse.

Die Regierung hatte geplant, die parlamentarischen Beratungen über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse noch in dieser Woche abzuschließen. Der erforderlichen Fristverkürzung stimmte die Opposition aber nicht zu. Deshalb sollen die Beratungen erst in der kommenden Woche aufgenommen werden. Sie appelliere dringend an die Koalitionsfraktionen, die Opposition und die Länder, die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes noch in dieser Woche zu beschließen, erklärte Johna. Man dürfe nicht vergessen, dass jetzt diejenigen Patienten auf die Intensivstationen kämen, die sich vor zwei, drei Wochen infiziert hätten. „Wir müssen also in den kommenden zwei Wochen ohnehin mit mehr Schwerstkranken rechnen, unabhängig von der Notbremse.“