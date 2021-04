Gefahr für Herdenimmunität : Kassenärzte beschweren sich über Impfkampagne

Berlin In den kommenden Wochen sollen Arztpraxen weniger Biontech-Dosen zugewiesen werden, weil der Impfstoff vorrangig an Impfzentren geht. Als Ausgleich für die Kürzung sollen sie den problematischen Astrazeneca-Impfstoff bekommen.

Die niedergelassenen Ärzte kritisieren eine Benachteiligung gegenüber Impfzentren in der Corona-Impfkampagne. „Den Praxen werden in den kommenden Wochen viel weniger Biontech-Dosen zugewiesen als versprochen, weil der Impfstoff offensichtlich vorrangig an die Impfzentren geht“, sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). „Die Zuteilung für die Hausärzte wurde halbiert. Daher wächst bei den niedergelassenen Ärzten die Sorge, dass sie in den kommenden Wochen eher weniger als mehr am Impfgeschehen teilhaben können.“