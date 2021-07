Laut Gerüchten : Bibiana Steinhaus-Webb soll DFB-Präsidentin werden

Frankfurt am Main Bibiana Steinhaus-Webb soll Präsidentin werden, eine Reform künftige Krisen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhindern - doch die Sommermärchen-Affäre wird wohl nie aufgeklärt.

Bibiana Steinhaus-Webb wurde in Japan von der aufsehenerregenden Nachricht aus der Heimat überrascht. Die frühere Schiedsrichterin, die beim olympischen Fußballturnier als Video-Assistentin im Einsatz ist, soll von mächtigen Landesfürsten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Spitzenkandidatin für das vakante Präsidentenamt auserkoren worden sein. Ob die 42-Jährige tatsächlich Teil einer Doppelspitze beim krisengeplagten Verband wird, ist aber noch offen.

Ex-Nationalspieler Hartwig will DFB-Präsident werden

Als Nachfolger von Koch : Ex-Nationalspieler Hartwig will DFB-Präsident werden

Demnach soll die sechsmalige "Schiedsrichterin des Jahres" beim DFB-Bundestag am 11. März des kommenden Jahres als Nachfolgerin des zurückgetretenen Fritz Keller inthronisiert werden - als Teil einer Doppelspitze, bestehend aus je einem Kandidaten des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, ist allerdings ein langer Vorlauf nötig. Zunächst muss Steinhaus-Webb vom niedersächsischen Landesverband aufgestellt werden, dann hätte der Norddeutsche Fußball-Bund (NFV) als zuständiger Regionalverband die Nominierung zu bestätigen. Immerhin hat der Rummel um Steinhaus-Webb dafür gesorgt, dass die Personalie beim Treffen des geschäftsführenden NFV-Präsidiums am Mittwoch in Bremen erörtert wurde.