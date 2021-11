Wende in der Corona-Politik : Dänemark diskutiert Wiedereinführung der Hygiene-Maßnahmen

Wende in der Corona-Politik

Die Wiedereinführung der Corona-Regeln, die derzeit diskutiert wird, könnte vorerst zu weniger Szenen führen wie hier in Kopenhagen im September, als alle Beschränkungen fielen. Foto: dpa/Steffen Trumpf

Kopenhagen Aufgrund der steigenden Infektionszahlen befürchtet Dänemark eine herannahende Überlastung der Krankenhäuser durch Covid-Patienten. Daher überlegt das Gesundheitsministerium die Mitte September abgeschafften Corona-Maßnahmen wieder einzuführen.

Die dänischen Gesundheitsbehörden befürchten wegen eines Anstiegs der Corona-Ansteckungen eine Überlastung der Krankenhäuser. "Wir sehen bereits, dass die Krankenhäuser stark belegt sind und es an Personal mangelt", erklärte der Direktor der Nationalen Gesundheitsbehörde, Sören Broström, am Freitag. "Wir haben aber nicht mehr die Widerstandsfähigkeit wie in der Vergangenheit, denn wir stehen schon seit langem unter Druck."