Infektionen im Kreis Viersen : Neue Corona-Fälle im Altenheim und an Schulen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag, 5. November, 73 neue Corona-Fälle bekannt geworden.

Damit gelten 526 Menschen als infiziert – davon 96 in Willich, 59 in Kempen, 43 in Tönisvorst und 24 in Grefrath. Zwei neue Fälle meldete der Kreis aus dem evangelischen Altenzentrum in Oedt, jeweils einen neuen Fall gibt es an der Gemeinschaftsgrundschule in Oedt, am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen und am St.-Bernhard-Gymnasium in Willich.