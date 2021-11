Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet 58 Neuinfektionen

Mönchengladbach In der Stadt steigt die Zahl der Menschen, die nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dagegen weiter gesunken und liegt unter dem Landes- und Bundeswert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Mönchengladbach weiter. Am Freitag lag sie bei 92,4, am Vortag noch bei 94,4. Bundesweit gesehen hat der Wert mit 169,9 dagegen mittlerweile sogar den Höhepunkt der dritten Welle übertroffen. Auch in NRW ist die Tendenz steigend (106,8).