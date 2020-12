Wegen Corona-Pandemie : Krankenkassen machen Defizit von 1,7 Milliarden Euro

Berlin Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland großen Verlust gemacht. Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, den Kassen „unter die Arme zu greifen.“

Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 1,7 Milliarden Euro Verlust gemacht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, dass die Pandemie immer deutlichere Spuren bei den Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen hinterlasse. „Daher werden wir der gesetzlichen Krankenversicherung in diesem und auch im nächsten Jahr durch einen zusätzlichen Bundeszuschuss unter die Arme greifen“, erklärte der CDU-Politiker am Freitag. So werde man die Lasten fair und leistungsgerecht auf verschiedene Schultern verteilen.