Corona-Regeln in Deutschland : Spahn wirbt für Maßnahmenverschärfung in Corona-Hotspots

Spahn wirbt für Maßnahmenverschärfung in Corona-Hotspots

Corona-Regeln in Deutschland

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Freitagmorgen im Fernsehen für eine Verschärfung der Infektionsschutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Infektionszahlen geworben. Eine bundesweit einheitliche Regelung lehnt er ab.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plädiert für eine Verschärfung der Kontakteinschränkungen in besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Gebieten. "Wir haben noch zu viele Landkreise, zu viele Regionen, wo es eben zusätzliche Maßnahmen noch braucht", sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF . Er plädiere für Entscheidungen je nach örtlicher Lage. Eine bundesweite Verschärfung des Teil-Lockdowns lehnte er ab.

Das Robert-Koch-Institut meldete 23.449 Neuinfektionen. Das sind etwa 640 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Ansteckungen blieb damit trotz des Teil-Lockdowns auf einem hohen Niveau. 432 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus.

Spahn wies Kritik zurück, die für das Jahresende mit seinen Festen beschlossenen Regeln griffen zu kurz. Es gehe vielmehr um den Willen in der Bevölkerung, Vorsichtsmaßnahmen zu beherzigen. "Alles, was erlaubt ist, auszunuten, ist sich nicht das, was uns weiterbringt."