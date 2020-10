Stoßlüften im Unterricht, offene Fenster in den Pausen : Umweltbundesamt legt Lüftungsempfehlungen für Schulen vor

Berlin Unterricht mit Schal und Mütze? Viele Lehrer fragen sich derzeit, wie sie den Corona-Vorgaben eigentlich gerecht werden sollen. Jetzt hat das Umweltbundesamt Lüftungsempfehlungen erarbeitet. Langfristig sollen Wärmetauscher helfen.

Das Umweltbundesamt hat Empfehlungen für die Belüftung von Schulen in der Corona-Pandemie vorgelegt. Die vierseitige Handreichung wurde vor dem Hintergrund der Debatte über Ansteckungsrisiken im Unterricht erarbeitet. Zuletzt war über Mützen und Schals im Klassenzimmer diskutiert worden, weil empfohlen wird, auch im Winter in kurzen Abständen breit zu lüften. „Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollte pro Stunde ein dreifacher Luftwechsel erfolgen. Das bedeutet, dass die Raumluft dreimal pro Stunde komplett gegen Frischluft von außen ausgetauscht wird“, schreibt das Umweltbundesamt in seinen am Donnerstag veröffentlichten Empfehlungen.