Beschlüsse des Corona-Gipfels : Bund und Länder einigen sich auf Sperrstunde ab 23 Uhr in Risikogebieten

Berlin Nach achtstündigen Beratungen in Berlin über neue Corona-Maßnahmen einigen sich Bund und Länder auf mehrere Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung: In Hotspots dürfen sich noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen.

Die Ministerpräsidenten einigten sich auf eine einheitliche Verschärfung der Regeln für private Feiern. Demnach sollen Feste in Risikogebieten generell auf zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt sein. Zudem soll dort eine Sperrstunde ab 23 Uhr in der Gastronomie gelten. Beide Regelungen sind für Regionen vorgesehen, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche, den Wert von 50 übersteigt. Ab dem Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern solle eine verschärfte Maskenpflicht gelten – überall dort, wo Menschen länger oder dichter zusammenkommen.

Landsberg erklärte, man komme erkennbar in die Gefahr, dass die Pandemie aus dem Ruder laufe. Dagegen müssten sich Bund, Länder, aber auch die Kommunen gemeinsam mit den Menschen entgegenstemmen. „Die Fokussierung der Maßnahmen auf die Risikogebiete, die sogenannten Hotspots, ist richtig“, sagte er. „Die verschärfte Maskenpflicht in Risikogebieten, die Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit und bei privaten Veranstaltungen mit entsprechender Festlegung der Teilnehmerzahlen können die notwendige Wirkung erzielen.“ Daher sei es richtig, private Feiern in Risikogebieten klar zu begrenzen. „Wir haben im Verlaufe der Pandemie gelernt, dass es private Veranstaltungen und die Missachtung von Abstands-, Masken- und Hygienevorschriften sind, die das Infektionsgeschehen treiben.“ Dabei spiele der Alkohol und die damit verbundene Enthemmung und Gleichgültigkeit gegenüber bestehenden Regeln eine wichtige Rolle. Deshalb begrüßte Landsberg die die vorgesehene Sperrstunde. „Das ist allemal besser, als wenn man am Ende – wie jetzt in den Niederlanden – Restaurants und Bars schließen muss.“ Die beschlossenen Maßnahmen müssten jetzt konsequent umgesetzt und ihre Ausführung auch kontrolliert werden. „Das ist eine besondere Herausforderung für die kommunalen Ordnungsämter, die schon jetzt häufig jetzt personell an der Leistungsgrenze arbeiten müssen. Wir erwarten daher weitere Unterstützung durch Landes- und Bundespolizei.“