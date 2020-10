Isolation von Rentnern : Gericht hält NRW-Coronaregel in Heimen für rechtswidrig

Gericht hält NRW-Coronaregel in Heimen für rechtswidrig

Eine Seniorin sitzt in einem Pflegeheim in ihrem Rollstuhl vor einem Tisch. Foto: dpa/Marcel Kusch

Minden Ein Gericht in Minden hält eine Verfügung des NRW-Gesundheitsministeriums für „offensichtlich rechtswidrig“. Eine Bewohnerin darf nicht schon beim Verdacht auf eine Covid-Erkrankung isoliert werden.

Die Coronamaßnahmen der NRW-Landesregierung stehen erneut in der Kritik. Das Verwaltungsgericht Minden gab dem Eilantrag einer Pflegeheimbewohnerin aus dem Kreis Lippe recht, die gegen eine Isolierung klagt und verlangt hatte, bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache nicht weiter von den anderen Bewohnern separiert werden zu müssen. Die Klage richtete sich gegen eine aus dem August stammende Allgemeinverfügung des NRW-Gesundheitsministeriums, in der Pflege und Besuche geregelt sind.