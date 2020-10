FDP-Chef zur Corona-Krise : „Der Bundestag ist in eine Beobachterrolle geraten“

Berlin Christian Lindner fordert die Regierung in der Coronaskrise auf, bei Entscheidungen über notwendige Maßnahmen nicht länger die Parlamente zu umgehen. Der Bundestag sei derzeit nur noch Beobachter. In Grundrechte dürfe aber nur durch das Parlament eingegriffen werden.

Nach den Corona-Konferenz von Bundesregierung und Länder-Ministerpräsidenten hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gefordert, nicht länger die Parlamente zu umgehen. Dafür seien die Lage und die Entscheidungen zu ernst, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die Regierungen entscheiden allein über weitgehende Beschneidungen der Freiheit. Eine Debatte findet im Parlament zuvor nicht mehr statt. Der Deutsche Bundestag ist in eine Beobachterrolle geraten. In Grundrechte darf aber nur durch das Parlament eingegriffen werden.“