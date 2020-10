Nach Ministertreffen in Berlin : Kabinett entscheidet Freitag über schärferen Corona-Kurs in NRW

Düsseldorf Die Landesregierung werte derzeit die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin aus. Am Freitag soll dann feststehen, welche Änderungen auf NRW zukommen.

In Nordrhein-Westfalen soll an diesem Freitag entschieden werden, was die jüngste Bund-Länder-Einigung zum Corona-Krisenmanagement für das einwohnerreichste Bundesland bedeutet. Derzeit werte die Landesregierung die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin aus, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.