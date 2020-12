Appell von Familienminister Stamp : Kita-Kinder in NRW sollen bis 10. Januar zu Hause bleiben

Kita-Kinder in NRW sollen bis 10. Januar zu Hause bleiben

Kinder in einer Kita (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Kindergartenkinder in Nordrhein-Westfalen sollten wegen der Corona-Pandemie möglichst zwischen dem 14. Dezember und dem 10. Januar nicht in die Kita gebracht werden. Das sagte NRW-Familienminister Stamp. Es soll aber eine Notfall-Betreuung geben.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte am Freitag in Düsseldorf an die Eltern, das Angebot nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig sei und ihre Kinder ansonsten möglichst zu Hause zu lassen.