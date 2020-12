Hoffnung auf bessere Immunabwehr : Russland und AstraZeneca wollen Corona-Impfstoffe kombinieren

Moskau Um eine bessere Verfügbarkeit und Immunabwehr zu ermöglichen, wollen Russland und der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca Bestandteile ihrer beiden Impfstoffe kombinieren – und die Wirksamkeit in einem Test überprüfen.

Russland und der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca wollen Bestandteile ihrer Corona-Impfstoffe kombinieren und das dadurch entstehende neue Mittel in einem Test überprüfen. Dies kündigten beide Seiten am Freitag in Moskau an. Es bestehe die Hoffnung, dass durch die Kombination "eine bessere Immunabwehr" erreicht werde. Sowohl der russische Impfstoff Sputnik V als auch das AstraZeneca-Mittel AZD1222 nutzen sogenannte Adenoviren als Vektoren.