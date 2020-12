Weihnachtsgottesdienste in Corona-Pandemie : „Das Glaubensbekenntnis und das ‚Vater unser’ müssen still sein“

Blick in eine weihnachtlich geschmückte Kirche. Foto: ZB/Peter Gercke

Berlin Das Amen in der Kirche sollte nach Rat des Virologen Alexander Kekulé derzeit das Einzige sein, was in der Kirche laut hinausposaunt wird. Auch Karl Lauterbach hält ein Gesangsverbot für angemessen.

Der Virologe Alexander Kekulé und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern für die Weihnachtsfeiertage ein Gesangsverbot in allen Kirchen. Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Uniklinik Halle sagte dem Magazin „Focus“: „Wenn in einer Kirche alle Masken aufhaben und maximal eine Person pro fünf Quadratmeter im Raum ist, sind Gottesdienste an Weihnachten vertretbar. Aber nur, wenn nicht gesungen wird! Sonst haben wir zu viele Aerosole.“ Kekulé fügte hinzu: „Auch das gemeinsame Glaubensbekenntnis oder das „Vater unser“ muss still sein - maximal das „Amen“ zum Ende ist in Ordnung.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lauterbach betonte ebenfalls: „Für Kirchbesuche muss es klare Regeln geben. Die Abstände und Hygiene-Regeln müssen streng eingehalten werden. In der Kirche darf nicht gesungen werden. Zudem müssen alle eine Maske tragen.“ Lauterbach schlug im „Focus“ zudem vor, dass die Kirchen für alle Gottesdienstbesucher FFP2-Masken bereithalten. Finanziert werden können dies durch eine Kollekte.

(peng/dpa)