In der Corona-Krise : Auch kleinere Geschäfte setzen auf Online-Präsenz

In der Corona-Krise

Düsseldorf Die Corona-Krise trifft auch den Einzelhandel stark. Viele Geschäftsinhaber auch kleinerer Läden setzen deshalb verstärkt auf digitale Angebote – auch in sozialen Netzwerken.

Viele Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen versuchen in der Corona-Krise, online Kontakt zu ihren Kunden zu behalten. „Auch kleinere und mittelgroße Geschäfte bauen verstärkt auf die digitalen Kanäle“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer NRW, Ralf Mittelstädt, am Mittwoch. Dazu zählten unter anderem die Kommunikation über soziale Netzwerke und der Aufbau eigener Online-Präsenzen.