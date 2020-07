Corona-Krise : Handel in NRW hat schnell wieder Tritt gefasst

Handel in NRW hat schnell wieder Tritt gefasst

Ein Hinweis auf den „Sale“ Verkauf steht in einem Modegeschäft in der Landeshauptstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jana Bauch

Düsseldorf Der Einzelhandel in NRW hat sich von der Corona-Krise schneller erholt als erwartet. Schon im Mai lagen die Umsätze wieder über Vorjahresniveau. Zwischen den Branchen gibt es jedoch große Unterschiede.

Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hat nach dem Ende der corona-bedingten Ladenschließungen rasch wieder Tritt gefasst. Im Mail lagen die Umsätze der Händler real, also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, schon wieder um 4,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Nominal stiegen die Umsätze im Jahresvergleich sogar um 5,1 Prozent.