Leben & Lernen in Wermelskirchen : Fit für die Schule trotz Corona-Krise

Wermelskirchen Kostenlose Broschüren sollen Schüler, Eltern und Lehrkräfte unterstützen.

Nach den Sommerferien werden im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder viele Mädchen und Jungen eingeschult – ein besonderes Ereignis für Kinder und Eltern. Was braucht das Kind für einen gelungenen Schulstart? Wie kann der Einstieg in diese neue Lebensphase auch in Zeiten von Corona gut gelingen? Der Schulpsychologische Dienst bietet eine Broschüre mit dem Titel „Fragen rund um das Thema Einschulung“ an. Zudem gibt es Informationen zu vielen weiteren Themen rund um den Schulalltag.