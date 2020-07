Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen : Existenzgründer wegen Corona in der Krise

Kempen Im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) im Kempener Gewerbegebiet haben mehr als 60 Firmen ihren Sitz. Deren Chefs wagen hier den Schritt in die Selbstständigkeit. Viele Start-ups traf die Corona-Krise hart.

Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) am Industriering Ost 66 in Kempen wurde 1995 vom Kreis Viersen und der Stadt Krefeld errichtet. Die Anfangsjahre waren schwierig, die Stadt Krefeld stieg aus. Seit Mitte 2011 hat Thomas Jablonski – heute in Personalunion auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) – das Haus zu einer Ideenschmiede auf- und ausgebaut.

In Corona-Zeiten hat Leetz wie viele andere auch im Home-Office gearbeitet. Seine Mitarbeiter – der Verlag beschäftigt ein festes Dreier-Team, dazu kommen noch freie Mitarbeiter – hat er nicht in Kurzarbeit geschickt: Es gab genug aufzuarbeiten. Da waren Listen zu sortieren, Datenbanken zu durchforsten und Verträge mit Dienstleistungen zu prüfen. Indes: Umsätze blieben auch im April (minus 70 Prozent) und im Mai (minus 20 Prozent) aus. Jetzt stellt Leetz wieder einen deutlichen Aufwärtstrend fest. Positiv für Leetz: Der Newsletter erreichte ungeahnte Reichweiten. „Wir hatten noch nie so viele Leser wie jetzt“, sagt er.

Besonders hart getroffen hat es in der Zeit des Corona-Lockdowns den Existenzgründer Kadir Köksal, der ein Konstruktionsbüro für den Maschinenbau eröffnet hatte. Der 33 Jahre alte Moerser gründete sein Unternehmen, die „Smart-inno-Tech GmbH“, erst im vergangenen Jahr und hat seitdem mit seiner Firma seinen Sitz im TZN, das er von seiner Arbeit in Kempen schon kannte. Für ihn ein idealer Standort für ein junges Unternehmen, weil es eine geeignete Infrastruktur bietet und das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Nicht so ideal aber war es in der ohnehin schweren Anfangsphase für das Unternehmen, das sich erst einmal einen Namen machen muss, wenn dann noch jegliche wirtschaftliche Tätigkeit eingestellt wird. Bis heute merkt Köksal, dass viele Betriebe sich mit Investitionen oder Aufträgen zurückhalten, weil keiner so genau weiß, wie es denn in Zukunft weitergehen wird. Für Kadir Köksal kam die Krise also zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.