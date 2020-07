Beschäftigung in der Corona-Krise : Medienkonsum von Kindern hat stark zugenommen

Berlin Mehr Zeit bei Onlinespielen und in sozialen Netzwerken: Während der Corona-Beschränkungen hat die Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen laut einer Studie stark zugenommen. Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig ruft zu gesundem Maß bei der Online-Nutzung auf.

Kinder und Jugendliche haben einer Studie zufolge während der Corona-Beschränkungen 75 Prozent mehr Zeit mit Onlinespielen verbracht. Die durchschnittliche Verweilzeit in sozialen Netzwerken habe um rund 66 Prozent zugenommen, wie aus einer am Mittwoch in Berlin von der DAK Gesundheit veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Der Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Rainer Thomasius, zeigte sich besorgt, weil bereits vor der Covid-19-Pandemie bundesweit bei fast 700.000 Kindern und Jugendlichen das Onlinespielverhalten als riskant oder pathologisch eingestuft worden sei.