Verlängerung von Sonderregelung : Krankschreibungen per Telefon vorerst bis 18. Mai

Krankschreibungen per Telefon vorerst bis 18. Mai

Berlin Arbeitnehmer können sich vorerst bis 18. Mai auch ohne Praxisbesuch krankschreiben lassen. Die Ausnahmeregelung wegen der Corona-Krise, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich ist, wurde erneut verlängert.

Arbeitnehmer können sich bis zum 18. Mai telefonisch krankschreiben lassen, die Ausnahmeregelung wegen der Corona-Krise wurde erneut verlängert, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie wäre sonst am 4. Mai ausgelaufen.