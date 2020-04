Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder Kulturverein in Corona-Krise : „Wir wollen mit den Menschen in Kontakt bleiben“

Normalerweise wird im Mai (wie hier 2019) in der Kulturfabrik Krefeld ein Sandstrand aufgeschüttet – daraus wird in der Corona-Krise erstmal nichts, sagt Sprecherin Katharina Schneider-Bodien (links). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Kulturfabrik in Krefeld veranstaltet Konzerte, Partys, Lesungen und Kabarettabende. Seit Mitte März steht der Betrieb still. Sprecherin Katharina Schneider-Bodien erzählt, wie der Verein die Corona-Krise überstehen will.