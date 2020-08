Nach Explosion in Beirut : Weiter Dutzende Vermisste – Beisetzung von Opfern geplant

Nach Explosion in Beirut

Retter arbeiten am Ort der Katastrophe. Foto: AP/Felipe Dana

Beirut Vier Tage nach der Explosionskatastrophe im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut gehen die Bergungsarbeiten weiter. Noch immer werden 45 Menschen vermisst.

Zudem seien 25 Leichen geborgen worden, deren Identität unklar sei, sagte am Samstag ein Sprecher des libanesischen Gesundheitsministeriums. Die Bergungsarbeiten gingen unterdessen weiter. Dabei sind auch Teams aus Deutschland im Einsatz.

Am Samstag sollen Opfer der Katastrophe begraben werden. Aktivisten haben zudem zu einer Trauer- und Protestkundgebung im Zentrum Beiruts aufgerufen. Das Motto lautet „Gerechtigkeit für die Opfer, Rache an der Regierung“. Aktivisten werfen der politischen Führung des Libanon Fahrlässigkeit vor und machen sie für die Explosion verantwortlich.

In Beirut wird am Samstag auch EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet. Dort will er mit Präsident Michel Aoun, Regierungschef Hassan Diab und Parlamentspräsident Nabih Berri zusammentreffen.