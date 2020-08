Vergleich mit TNT : So stark war die Explosion im Hafen von Beirut

Ein Soldat läuft über die Ruinen am Hafen von Beirut nach der Explosion in der libanesischen Hauptstadt. Foto: AP/Thibault Camus

Beirut Auch wenn die Suche nach der Ursache noch andauert: Die verheerende Explosion im Hafen von Beirut wurde vermutlich von einer großen Menge Ammoniumnitrat ausgelöst. Wie gefährlich ist diese Substanz, die die Hauptstadt des Libanon erschütterte?

Die Explosion hatte nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) eine Stärke von bis zu 1100 Tonnen TNT-Äquivalent. TNT ist die Abkürzung für den Sprengstoff Trinitrotoluol. Ammoniumnitrat habe ein TNT-Äquivalent von etwa 0,5, erklärt Jörg Stierstorfer von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Wert gibt die Zerstörungswirkung eines Sprengstoffs an. Das heißt: TNT ist etwa doppelt so stark wie Ammoniumnitrat.

Trump hält an Bombentheorie zur Explosion in Beirut fest

Nach Widerspruch aus dem Pentagon : Trump hält an Bombentheorie zur Explosion in Beirut fest

Nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam war die Explosion einem Erdbeben der Stärke 3,5 vergleichbar. Anders als bei einem Erdbeben, das eher in der Tiefe stattfinde, wurde in Beirut aber ein großer Teil der Energie in die Atmosphäre freigesetzt. Dazu Frederik Tilmann, Leiter der Sektion Seismologie am GFZ: „Es ist die Druckwelle, die die Schäden verursacht hat - nicht die Erschütterung.“