Nach der Explosionskatastrophe : Helfer aus NRW reisen nach Beirut

Beirut/Düsseldorf Die Welt ist geschockt von den gewaltigen Zerstörungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Nun machen sich Helfer aus NRW auf den Weg.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte dem libanesischen Regierungschef Hassan Diab in einem Kondolenzschreiben ebenfalls Unterstützung zu. Das Auswärtige Amt richtete einen Krisenstab ein. Eine Gruppe des Technischen Hilfswerkes (THW) sollte noch am Mittwoch in den Libanon aufbrechen. Die Bundeswehr prüfte, welche Hilfe gegebenenfalls möglich ist. Auch das Gebäude der deutschen Vertretung in Beirut wurde beschädigt, weshalb Botschaft und der dortige Krisenstab vorübergehend aus einem älteren Gebäude arbeiteten. Auch das Gebäude des Goethe-Instituts sei schwer beschädigt worden, hieß es. Es gebe auch einige Meldungen über Verletzte unter den Deutschen.

Auch in NRW bereiten sich Helfer auf einen Einsatz in Beirut vor. Die gemeinnützige Hilfsorganisation I.S.A.R (International Search-and-Rescue), die in Duisburg gegründet wurde, entsendet am Mittwochabend ein Expertenteam in die libanesische Hauptstadt. Dazu gehören ein Arzt, ein Experte für Gefahrstoffe und zwei Logistiker, teilt die Organisation mit. Sie sollen demnach im Rahmen einer Einsatzkooperation das Team des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützen. Außerdem fliegt ein Erkundungsteam der Hilfsorganisationen I.S.A.R. und BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. in die libanesische Hauptstadt, um den Einsatz eines medizinischen Notfall-Einheit zu prüfen und gegebenenfalls vorzubereiten, heißt es weiter. Insgesamt werden neun Experten aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Berlin in das Katastrophengebiet entsandt.